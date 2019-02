En prison, la solitude envahit Bilel… (épisode 393)

Depuis son incarcération, Bilel ne reçoit que très peu de visites. Seul Leïla et Soraya se sont rendues au parloir. Triste et sur les nerfs, il ne comprend pas pourquoi Noor refuse de venir le voir. Il fait part de ses angoisses à sa fille aînée… Noor décide alors de crever l’abcès : « Elle t’en a voulu et aujourd’hui elle parle de toi différemment ». La solitude pèse sur Bilel qui ressasse le passé : « Je ne tiendrais pas sans la voir ». Soraya promet à son père qu’elle va parler à sa sœur : « Il faut juste que tu sois patient ». Noor va-t-elle rendre visite à son père ? Comment vont se dérouler les retrouvailles ? Extrait de l’épisode 393 de Demain nous appartient du mardi 5 février 2019.