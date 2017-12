Soraya boycotte l’anniversaire de son père pour une nuit avec Rémy !

Soraya se retrouve face à un gros dilemme : passer le nouvel an avec Rémy dans un superbe chalet ou fêter l’anniversaire tant attendu de son papounet à Sète. Motivé, Rémy met tout en œuvre pour persuader sa copine de passer une nouvelle année digne de ce nom à la montagne. Les étoiles pleins les yeux, Soraya se laisse convaincre et accepte ce qui la pousse ainsi à mentir ses parents. Croyant qu’elle travaillera de garde, Bilel est fier de sa fille et comprends totalement son choix. Monsieur Beddiar découvrira-t-il les réelles motivations de sa fille ?