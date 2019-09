Soraya découvre l'hématome de Rémi ! (épisode 558)

Soraya rentre chez elle et surprend Rémi en train de soigner son hématome... Inquiète, elle lui demande comment il a pu se blaisser. Elle souspcone qu'il y ait un lien avec la disparition de Pierre. Soraya a l'impression que Rémi lui cache quelque chose mais celui-ci lui affirme du contraire. Elle l'aime plus que tout au monde et quoi qu'il a fait à Pierre elle sera toujours derrière luii. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.