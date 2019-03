Arthur a fait un cauchemar : il revivait son accident... Arthur ne se sent pas bien; il a de la fièvre, transpire et dit à ses mères qu'il ne sent plus son bras... Sandrine et Laurence décident d'emmener leur fils à l'hôpital.. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.