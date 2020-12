[SPOILER] - Affaire Brunet : Flore sur le point de tomber ?

Georges a mis la main sur le procès-verbal du conseil d'administration de Saint-Clair. On y apprend notamment que Flore Vallorta a validé la délocalisation de plusieurs services vers des hôpitaux de Montpellier. Avec Karim, ils la soupçonnent d'être de mèche avec Brunet et décident de la convoquer.