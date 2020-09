[SPOILER] - Alex couche avec Flore !

Alex traverse une mauvaise passe depuis qu’il a manqué la naissance de Céleste et que son passé à brutalement resurgi dans sa vie. Se sentant incompris, il s’est réfugié dans l’alcool. C’est uniquement envers la personne de Flore qu’il a pu trouver une oreille attentive, et même un peu plus. Après avoir échangé un baiser fougueux, Alex et Flore s’apprêtent à commettre l’irréparable, le tout dans le dos de Chloé…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.