[SPOILER] - Alex déclare sa flamme à Chloé

La prise d’otages continue d’occuper les pensées d’Alex, et particulièrement son baiser avec Chloé, qu’il n’arrive pas à oublier. Alex saute le pas et décide de se confier à Chloé. Cette dernière ressent-elle la même chose ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.