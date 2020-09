[SPOILER] - Alex détruit le Spoon !

Posé au bar du Spoon, Alex reçoit un appel de Catherine qui ne passe pas. Au bout du rouleau et alcoolisé, il devient rapidement hors de contrôle. Devant Tristan et les autres clients, Alex s'adonne à un triste spectacle en envoyant tout valser sur son passage !