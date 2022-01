[SPOILER] - Alex rompt avec Flore...

Alex n'a plus le choix et doit parler à Flore, cela fait trop longtemps qu'il repousse cette discussion. Il décide de la quitter pour retrouver Chloé qu'il aime toujours. Il ne peut plus se mentir à lui-même...