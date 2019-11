Chloé ne le sait pas mais son bébé est entre la vie et la mort. Dans ces moments, l’état psychologique de la maman est d’une grande importance pour essayer de sauver le bébé. Pour ça, Alex doit tous les jours mentir à sa femme, faire semblant que tout va bien et imaginer un futur qui n’arrivera peut-être jamais… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.