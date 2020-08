[SPOILER] - Alliance impossible pour retrouver Nina

Face à la disparition de Nina, Karim et Victor sont l'un et l'autre plus que déterminés à la retrouver. Pour différentes raisons, Karim ne peut pas ouvrir une enquête et demander de l'aide à ses collègues. Il se tourne alors vers Victor et son réseau. Ce dernier a en effet quelques connaissances passées qui pourraient l'aider à accomplir certaines tâches sans avoir à se salir les mains…