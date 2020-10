[SPOILER] - Amanda disparaît sous un nouvel éboulement

Rien ne va plus à l’intérieur de la grotte ! Alors que les participants cherchent un moyen de s’en sortir, ils sont secoués par un éboulement supplémentaire. Et c’est malheureusement Amanda qui en fait les frais, se retrouvant totalement séparée d’Ulysse et du reste du groupe. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.