[SPOILER] - Amanda furieuse contre Aurore

Amanda et Maxime décide de s'offrir un temps à deux. Au moment de rentrer dans le Spoon, Amanda aperçoit Aurore. Elle décide d'aller à sa rencontre pour lui demander où en est l'enquête. Amanda apprend alors que les recherches sont au point mort, manque de preuves… Une situation difficile à accepter pour la jeune femme qui, plus que jamais, se sent seule face à son désarroi et l'épreuve terrible qu'elle traverse.