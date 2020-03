[SPOILER] - Amanda menace Marie !

Amanda a appris que Maxime se dopait avec des produits nocifs pour la santé. En plus de cette nouvelle, elle découvre que c'est Marie qui lui a fourni ces produits. Maxime est désormais accro aux médicaments et a dû se faire hospitaliser… Marie vient lui rendre visite et tombe sur Amanda la reçoit… à sa façon ! Pour Amanda, qui croit encore en son amour avec Maxime, hors de question que Marie s'approche à nouveau de celui qu'elle aime ! Marie insiste mais Amanda la menace ! Va-t-elle les mettre à exécution ? Mais surtout, où en est l'état de santé de Maxime qui est donc hospitalisé ?