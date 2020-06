[SPOILER] - Amanda retourne sur les lieux du crime

Après avoir passé plusieurs jours chez les Delcourt, Amanda décide de revenir vivre chez elle. C'est la première fois qu'elle revient depuis l'horrible viol qu'elle a subit. Revenir sur les lieux de l'agression est une grande souffrance pour la jeune femme… Au fil des pièces, elle revit le moment le plus affreux de sa vie… Amanda est au plus mal.