[SPOILER] - Amanda sombre !

On ne sait pas encore pourquoi Amanda s’est rendue au commissariat pour déposer une plainte. Elle avait déjà l’air au plus mal, la mine déconfite… Amanda, sous sa douche, pleure, se frotte et se griffe. La jeune femme sombre petit à petit. Sa situation semble grandement s’aggravée, qu’à t-il bien pu se passer pour retrouver la jeune femme dans cet état ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus de DNA tous les jours sur MYTF1.