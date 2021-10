[SPOILER] - Anna est-elle encore amoureuse de Mathieu ?

Karim surprend Anna en lui préparant une surprise à base d’huitre et de vin blanc. Il remarque qu’elle regarde des anciennes photos d’elle et Mathieu. Malgré sa justification, Karim la soupçonne d’encore penser à lui et de l’avoir peut être même vu à Tanger… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.