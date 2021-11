[SPOILER] - Anna sera la prochaine victime !

Anna en est persuadée. Quelqu'un est entré à son domicile pendant son sommeil. Les bougies sont allumées et le robinet d'eau chaude coule à flot. Effrayée, elle empoigne un coueau de cuisine et appelle Chloé à l'aide.