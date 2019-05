[SPOILER] – Anna va-t-elle tromper Karim ?

Anna est perdue dans son couple. Depuis que Karim l’a accusé d’avoir enlevé César, plus rien n’est pareil. Chloé l’écoute et la rassure, mais Anna semble déjà avoir fait son choix… Malgré les efforts de Karim, Anna n’est plus sûre de vouloir se battre pour son couple. Alors que Mathieu arrive, Anna se jette sur lui… Y a-t-il plus que de l’amitié entre eux deux ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.