[SPOILER] - Antoine craque et va se livrer à la police !

Antoine a connu un tournant décisif dans sa vie ces derniers jours. Pour la première fois, il a dû avouer sa véritable identité à ses proches. Rose et Souleymane ont donc apprit qu’Antoine était en réalité Milo. Au même moment, il se retrouve accusé d’usurpation d’identité et de meurtre. Martin est bien décidé à trouver ce lourd secret d’Antoine. Pour cela, il passe par tous les moyens qu’il peut. Une méthode qui fonctionne, Antoine est épuisé et ne supporte plus les secrets qu’ils portent avec lui. Il veut se rendre à la police pour tout avouer, et on ne sait visiblement pas tout. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.