[SPOILER] - Antoine fait sa demande à Rose !

L’amour renaît de ses cendres entre Antoine et Rose depuis peu. Déterminé à lui prouver ses sentiments et intentions, Antoine offre un magnifique collier à Rose ! Ce collier qu’elle désirait tant représente peu de choses à côté de la seconde surprise qui se trouve dans la boite… La clé de l’appartement d’Antoine, il lui propose d’emménager à ses côtés ! Une proposition en accord avec Souleymane, tout semble en accord pour que cela puisse se passer, Rose va-t-elle accepter ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.