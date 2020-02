[SPOILER] - Antoine fait un test de paternité

Héléna a enfin retrouvé la vue et surtout l'intégralité de ses capacités physiques. Elle s'apprête à quitter l'hôpital après avoir remplie quelques papiers. La vue retrouvée, elle peut enfin apercevoir le visage de « son Antoine ». Un moment qu'elle attendait tant et qui la bouleverse totalement ; elle est à deux doigts de tomber dans les pommes ! Ces retrouvailles avec le visage d'Antoine n'ont néanmoins pas l'air de la rendre heureuse.