[SPOILER] - Antoine rompt avec Rose !

Antoine et rose, ex-amoureux déchus puis amants, vivent un amour charnel dans le dos de la femme d’Antoine. Depuis la disparition en mer de celle-ci, les choses ont changé. Antoine est perdu et préfère couper les ponts avec Rose pour être auprès de son fils Souleymane. Rose est dévastée… Va-t-elle se faire une raison ou continuer de croire en un amour impossible avec Antoine ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.