[SPOILER] - Antoine tombe-t-il amoureux d'Ariane ?

Rose vient de surprendre Ariane et Antoine en pleine discussion sur le port de Sète. Une discussion houleuse débute entre les deux anciens amants. En effet, Rose n’accepte pas la distance qu’Antoine tente d’établir entre elle et lui depuis la disparition en mer de Valérie. Rose confie à Antoine qu’elle l’aime mais celui-ci ne semble pas réceptif à cette annonce. Antoine est-il amoureux d’Ariane, le portrait craché de Valérie ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.