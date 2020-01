[SPOILER] - Arnaud est mort !

Quel rebondissement à Sète ! Arnaud a annoncé à Flore qu’il annule le mariage et ne supporte plus son fils Bart. La cérémonie aurait pourtant dû avoir lieu mais Arnaud ne s’y est pas présenté. On sait désormais pourquoi. Arnaud est décédé ! Flore, effondrée, vient voir sa dépouille avant qu’il ne soit autopsié. Mais que s’est-il passé ? Comment tout a pu basculer si vite et dans quelles circonstances Arnaud est-il décédé ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.