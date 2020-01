Bart est bien décidé à en découdre avec Arnaud. Confronté aux preuves de Bart prouvant sa culpabilité dans le trafic de chiens, Arnaud ne se démonte pas et menace une fois de plus Bart. Ce dernier est bien décidé à avertir la police. Le vrai visage d’Arnaud apparaît alors, il rattrape Bart, l’étrangle et le menace… la situation est en train de dégénérer. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.