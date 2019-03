[SPOILER] Arrestation Corkas : l'opération de tous les dangers !

La police est sur le qui-vive. L’équipe de Martin s’apprête à intercepter Corkas. Une opération à haut risque où tout peut dégénérer… Les ordres sont les ordres et le commandant Constant compte s’y tenir : il tirera uniquement si l’otage est en danger. Sur place, Jules et sa mère sont sceptiques. Va-t-il y avoir des blessés ? Bilel et Corkas vont-ils s’en sortir indemnes ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.