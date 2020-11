[SPOILER] - Arthur frappe Jules !

Dans les couloirs du lycée, Jules apostrophe Sofia. Il est persuadé qu’elle responsable de l’agression de Charlie. Arthur prend la défense de sa copine et l’échange devient houleux. Dans un accès de colère, il frappe Jules en visage ! Sans l’intervention de la CPE, cela aurait pu aller encore plus loin…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.