[SPOILER] - Arthur vs Gabriel !

Face aux accusations à l’encontre de Franck, Arthur se range du côté de sa mère. Quant à Gabriel, il prend la défense de son oncle et reproche à Sandrine sa fixette. Le ton monte entre les deux adolescents et se donnent en spectacle au lycée avant d’être séparés par Morgane. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.