[SPOILER] - Au lycée Souleymane frappe Charlie !

Souleymane aperçoit Charlie et Jules en train de faire des messes basses à la fin d’un cours. Souleymane pense que les deux élèves sont en train de se moquer de lui, il décide de les confronter pour en être sûr. La situation dérape rapidement car Charlie se moque de la situation actuelle de Souleymane… Le jeune lycéen perd son sang-froid et plaque sa camarade de classe contre le mur. Chloé intervient afin de calmer les tensions et d’éviter qu’une bagarre éclate… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.