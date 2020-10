[SPOILER] - Auguste Armand fait une crise cardiaque !

La santé fragile d’Auguste Armand est une des raisons qui l’ont poussé à venir à Sète pour revoir sa fille Rose. Alors qu’il échange avec Anaïs et Enzo à La Paillote, le chef culinaire est soudain d’une violente douleur ! Il faut appeler les secours au plus vite... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.