[SPOILER] - Aurélien et Mathilde découvrent le secret de Louise

A la recherche de leur portable, Aurélien et Mathilde fouillent la chambre de Louise dans le Airbnb de Montpellier. Ils finissent par tomber sur la photo de leurs parents et comprennent que leur mère a déjà été mariée…