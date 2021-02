[SPOILER] - Aurélien surprend Bart et Louise !

Aurélien décide de retourner chez Bart récupérer un jeu vidéo pour la soirée chez Ben. Louise et Bart passent une soirée romantique et finissent par basculer. C'est alors qu'Aurélien débarque et les surprend au lit ! Sous le choc, l'adolescent préfère s'en aller.