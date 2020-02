[SPOILER] - Aurore a tout compris !

Aurore ne lâche pas l’affaire sur l’enquête du tueur de Sète. Malgré le fait de ne plus avoir de ses nouvelles, Aurore s’entête et est bien déterminée à trouver celle qui s’en prend à sa famille. Pour cela, elle a fait suivre David à sa sortie de prison, en espérant qu’il se dirige vers sa sœur, principale suspecte. Selon ses sources, David aurait eu une attitude étrange avec la serveuse du Spoon, Roxane. Aurore tient une piste et compte aller jusqu’au bout pour démêler la vérité. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.