[SPOILER] - Aurore prise en otage !

La police monte rapidement une opération dans le musée de Sète pour arrêter AL. Mais Aurore continue de vouloir sauver sa sœur et lui demande de la prendre en otage. Le plan fonctionne et les deux sœurs parviennent à semer la police. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.