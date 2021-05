[SPOILER] - Aurore - Roxane : l'ultime confrontation !

Aurore est furax et veut tout balancer. Elle décide quand même de rendre visite à Roxane et Sara qui n'ont finalement pas voulu quitter Sète. Vont-elles réussir à la convaincre de ne rien dire ? Demain Nous Appartient, tous les jours à 19h10. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.