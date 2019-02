[SPOILER] – Les aveux de Marianne à ses filles...

Depuis qu’elle a appris qu’elle avait un cancer du sein, Marianne cherche absolument à le cacher à son entourage. Renaud et André sont les seuls au courant. Avec son caractère bien trempé, elle souhaite affronter cette situation seule, et ne veut demander de l’aide à personne. Après son opération et l’insistance de Renaud et André, elle finit par accepter de le dire à ses filles. Elle rejoint Anna et Chloé et leur annonce qu’elle vient de subir une opération suite à son diagnostic de cancer du sein. Les deux femmes sont choquées par la nouvelle ! Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.