Audrey a déposé plainte contre Bart qu’elle accuse de l’avoir violé. Martin, Sara et Georges font le point sur le profil d’Audrey et viennent de recevoir ses résultats d’analyse. Bart se défend quand à lui tant bien que mal de cette accusation. Pris au piège, parviendra-t-il à prouver la vérité pour éviter la prison ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.