[SPOILER] - Bart craque face à l'ex femme d'Arnaud

Bart part à la rencontre de Pauline, l’ex-femme d’Arnaud. Il veut discuter avec elle de l’enterrement de son beau-père et défendre les droits de sa mère. En effet, Pauline refuse que Flore soit présente aux obsèques. Au fil de la discussion, Pauline se lâche et se confesse auprès de Bart. Les émotions de ces dernières semaines sont trop fortes pour le jeune homme… Il part s’isoler, la mine basse. Bart est au bord du gouffre. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.