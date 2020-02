[SPOILER] - Bart découvre le secret de Gabin

Bart se noue peu à peu d'amitié avec Gabin, le fils de Paul Gosselin, acteur majeur de la pêche au thon. Au service et à la demande de Victor, Bart doit en effet se rapprocher de Gabin pour dénicher des informations importantes de leur business. Son travail pourrait visiblement être plus simple que prévu pour Bart. Il vent de découvrir le secret de Gabin qui peut bien perturber Paul Gosselin… Bart vient de découvrir que Gabin est lui aussi homosexuel. Bart va-t-il donner cette information à Victor et mettre en danger Gabin ? Ou va-t-il au contraire décider de le protéger et se rapprocher de Gabin ?