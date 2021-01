[SPOILER] - Bart embrasse Louise !

Louise se coupe avec un couteau au Little Spoon. Bart la soigne, les deux se rapprochent et échangent un baiser. Cependant Louise finit par le repousser, jugeant qu'il n'est pas bon de mélanger travail et vie privée. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.