[SPOILER] - Bart en mauvaise posture

La mission d'espionnage de Bart au près d'un industriel du port de Sète tourne au fiasco. En effet la découverte de Bart à propos de l'homosexualité du fils de Paul précipite les choses. Depuis que Victor l'a également appris, il y a trouvé un bon moyen de pression pour parvenir à ses fins. Bart n'est pas d'accord et veut protéger Gabin, forçant ce dernier à avouer à son père son homosexualité. Une révélation dont se serait bien passé Paul, homophobe, qui ne souhaite plus voir son fils depuis. Persuadé que Bart a pervertit son fils, il ne compte pas en rester là. Paul menace Bart mais celui-ci est prêt à lui avouer toutes ses missions pour protéger Gabin. Bart pourrait bien se mettre en grand danger vis-à-vis de Victor s'il venait à faire certaines révélations à Paul.