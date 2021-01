[SPOILER] - Bart et Louise, une histoire possible ?

Au Little Spoon les affaires marchent plutôt bien et Bart et Louise sont plus complices que jamais. Cette dernière reçoit un coup de téléphone : son logement social lui a été accordé ! Une bonne nouvelle qu’elle s’empresse de célébrer en prenant Bart dans ses bras. Un trouble nait entre eux… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.