Persuadés qu'Arnaud a les mains sales dans un trafic de chiens sur le port de Sète, Bart et Maxime partent fouiller le bureau d'Arnaud. Au cours de leurs recherches, ils viennent de trouver une preuve compromettante. Arnaud arrive au même moment, vont-ils-arriver à sortir sans se faire prendre et en emportant cette preuve ?