Bart, Mathias, Maxime, Hugo et Margot se sont retrouvés au Spoon pour faire une partie de baby-foot. Ils en profitent pour parler d’Arthur, qui va mieux. Bart se sent prêt à révéler son homosexualité à ses amis : « Hugo et moi, on est ensemble ! », sous les yeux jaloux de Julien… Comment ce dernier va-t-il réagir ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.