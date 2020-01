[SPOILER] - Bart / Hugo : qui va payer ?

Bart et Hugo viennent d’être arrêtés par la police. Martin et ses équipes cherchent à comprendre pourquoi les deux jeunes hommes tentent de brouiller les pistes dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’Arnaud. Bart se dénonce et veut couvrir Hugo de ses actes en l’innocentant. C’était sans compter un atout de taille pour Martin qui confronte les garçons à un témoin clé de cette affaire… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.