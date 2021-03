[SPOILER] - Bart pète les plombs contre les enfants de Louise !

Aurélien et Mathilde, sans gêne, font du bruit et ne se préoccupent pas du fait qu'ils peuvent dérangerLouise et Bart, occupés à faire leurs comptes. Excédé, Bart hausse le ton et siffle la fin de la récréation. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.