[SPOILER] - Bart retombe dans les bras d'Hugo

Dans l’épisode 641 du vendredi 17 janvier 2020 Bart et Hugo se retrouvent enfin. L’occasion pour eux d’apprendre à nouveau à se connaître et apprécier les moments passés ensemble. Bart profite d’une session de kitesurf pour remercier chaleureusement Hugo d'être là pour lui dans un moment compliqué. Une parenthèse pleine de légèreté donnant lieu à une étreinte intime entre les deux jeunes hommes. Le début d’un nouveau départ pour Bart et Hugo ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.