[SPOILER] - Bart retrouve Louise !

Bart retrouve la localisation de Louise et Mathilde grâce à Aurélien. Louise laisse rentrer Aurélien mais refuse que Bart le suive. Ce dernier souhaite des explications et implore de le laisser l’aider…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.