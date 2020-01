Bart vient d’être libéré de prison bien malgré lui. Responsable de la mort d’Arnaud, le jeune homme n’est plus désirable chez sa mère et décide de s’isoler. De plus, Bart a honte de ce qu’il a fait ; ses remords le poussent à se couper des autres. Sans solutions immédiates, il va devoir passer ses premières nuits sans domicile fixe…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.